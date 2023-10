La guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso ha assegnato i prestigiosi “coni” a 6 gelaterie lucane. New entry da Potenza

La guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso ha assegnato i prestigiosi “coni” a 6 gelaterie lucane. Il gelato di Rocchina guadagna il suo primo cono

Basilicata terra di luce, fiumi e… gelati! La guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso, che incorona i regni del freddo in cui viene prodotto il miglior gelato d’Italia, ha individuato ben sei gelaterie lucane, assegnando un totale di 13 coni. I tre coni, punteggio massimo conferito dalla guida, sono stati attribuiti alla gelateria Emilio di Maratea e alle Officine del gusto di Pignola. Due coni alle gelaterie Pasthello e I vizi degli angeli di Matera ma anche alla gelateria Caruso di Potenza. New entry per il 2023 è la gelateria Le souvenir d’un Bon Cafè che ha ricevuto il suo primo cono.

La cifra distintiva de Le souvenir d’un bon cafè, oltre alla bontà del gelato e delle materie prime che la gelateria utilizza nelle sapienti preparazioni, è anche il sorriso con cui la titolare, Rocchina Micca, accoglie i suoi clienti. Una gentilezza sincera e naturale che, si legge nelle recensioni online, mette di buon umore.

Rocchina ci racconta come ha reagito alla notizia del prestigioso riconoscimento.

Ascolta il podcast cliccando qui.