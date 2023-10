Potenza, conferimenti nuovi gradi a ufficiali della Polizia Provinciale

Conferiti dal Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, i nuovi gradi agli ufficiali della Polizia Provinciale, nel corso di una cerimonia tenutasi nella Sala Consiliare dell’Ente.

A presentare le attività che la Polizia Provinciale svolge sul territorio ed il costante impegno anche in favore della tenuta dell’ordine pubblico e contestualmente della tutela dell’ambiente, sono stati il Comandante del corpo, Pasquale Ricciardella ed il dirigente ad interim dell’Ufficio, il segretario generale Giovanni Conte.

“Il vostro impegno sul territorio, il costante dialogo con le amministrazioni locali e loro comunità, la vostra attiva partecipazione alle diverse operazioni di polizia, in uno con l’azione di prevenzione nella tutela dell’ambiente – ha rilevato il Presidente Giordano – mostrano il volto della Provincia che noi vogliamo sia riconosciuta come tale. Un presidio costante, capace di rappresentare l’essenza di un Ente come il nostro che con il suo ruolo funzionale ai bisogni della gente, mette i suoi uomini in condizione di esercitare appieno le funzioni attribuite. A loro va il nostro ringraziamento e riconoscimento pieno per il diuturno lavoro che hanno svolto e continuano a svolgere. La Polizia Provinciale è per noi la dimostrazione di una caparbia volontà di essere presidio fondamentale della nostra istituzione alla quale – ha aggiunto Giordano – noi garantiamo e garantiremo mezzi e strutture”.