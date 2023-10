Tutto pronto per il wrestling a Vaglio di Basilicata. Appuntamento a domenica 15 ottobre al Moonlight Disco

È davvero tutto pronto per il grande show di debutto della Asd Premium Championship Wrestling. L’associazione lucana di wrestling ha presentato questo pomeriggio, al “110 e Lode Cafè” di Potenza, il suo primo evento che si terrà domenica 15 ottobre, ore 19:00 (apertura dei cancelli ore 18:30), al “Moonlight Disco” di Vaglio di Basilicata. Il cartellone della serata prevede un torneo ad eliminazione diretta tra otto wrestler di esperienza internazionale, al termine del quale sarà assegnata la Coppa Premium. Già annunciato il tabellone della competizione: nei primi due quarti di finale assisteremo alle sfide tra MBM (Belgio) ed Aigle Blanc (Francia) e a quella tra gli italiani Sebastian De Witt e Flowey Queen, con i vincitori di entrambi i match che si andranno, poi, ad affrontare in semifinale.

Negli altri due quarti di finale si affronteranno i veterani italiani Karim Brigante e Lupo, oltre al romano Flavio Augusto che si troverà dinanzi Mike D Vecchio (Belgio). Anche in questo caso, i due combattenti vittoriosi si ritroveranno a confronto nelle semifinali. Come ovvio, i due vincitori delle semifinali andranno a contendersi il trofeo nella finalissima. Oltre a questi incontri, la Asd Premium Championship Wrestling proporrà un bonus match, al di fuori del torneo, tra la leggenda britannica James Mason, già visto in WWE ed ex-trainer e producer di WWE NXT, ed il paladino della Basilicata “Il Brigante Lucano” Rocky Laurita.

Insomma, sembra ci siano tutti gli ingredienti per una grande serata di sport e spettacolo, adatta al pubblico di ogni genere ed età.