Potenza, uomo trovato morto in una struttura abbandonata

Il corpo di un uomo privo di vita è stato rinvenuto a Potenza verso ora di pranzo. Si tratta di un uomo del posto, pare senza fissa dimora, sui 50 anni. Gli amici da giorni non lo vedevano nei soliti luoghi di frequentazione, così si sono preoccupati. Dopo poche ore Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Potenza e i Vigili del Fuoco hanno ritrovato il corpo dell’uomo in un edificio abbandonato nei pressi di via Ciccotti. Sul corpo pare non ci sia alcun segno di colluttazione o ferita. Molto probabile il decesso per causa naturale. Continuano le indagini dei militari dell’Arma per fare comunque chiarezza su quanto accaduto. Il magistrato di turno della Procura di Potenza ha disposto l’autopsia sul corpo.

Claudio Buono