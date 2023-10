Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down, domani iniziative anche a Potenza per sostenere l’AIDP

In occasione della Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down domenica 8 ottobre 2023 AIPD lancia la campagna di comunicazione che invita a “guardare quello che c’è, non quello che manca“

Sei persone con sindrome di Down nei panni della loro passione. “Non sono attori in costume, ma è la vita vera di persone che hanno hobby, passioni, talenti”

Sei scatti, sei persone. In alto una domanda secca: “Down?”. E la risposta, semplice. “No, Barbara”. O Irene, o Fabiano, o Davide, o Valerio, o Matilde. Sono loro i protagonisti della campagna di comunicazione che AIPD lancia in occasione della Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down, che si celebra l’8 ottobre. Una campagna che prende spunto e rilancia, rivisitandola, quella che AIPD lanciò nel 1987, per la prima Giornata nazionale. “L’obiettivo è far andare lo sguardo oltre ciò che appare: oltre la sindrome di Down, trovare la persona con i suoi hobby, le sue passioni, i suoi talenti, che siano la musica, il ballo o la professione. – spiega Gianfranco Salbini, presidente di AIPD Nazionale – È ottobre e non è Carnevale: questi sono gli abiti che i tre ragazzi e le tre ragazze fotografate, indossano con consapevolezza e orgoglio per realizzare ciò che li appassiona e, se possibile, per mettere la propria capacità, spesso il proprio talento, a disposizione della comunità. La campagna ha l’ambizione di evitare che la sindrome di Down sia la prima e unica chiave di lettura della condizione di queste persone. Non pazienti, né utenti, ma innanzitutto uomini e donne”.

Questa campagna, come tradizione AIPD, racconta il pensiero, la filosofia e le ragioni che sono alla base dell’impegno ma anche della cultura dell’associazione, da oltre 40 anni: una cultura in cui l’attenzione si sposta dagli aspetti “patologici” e dalle carenze ai diritti, alle aspirazioni e alle inclinazioni personali. La campagna viene lanciata sul sito e sui canali social di AIPD (Facebook, Twitter e Instagram), giorno dopo giorno, fino ad arrivare alla giornata nazionale dell’8 ottobre, accompagnando ciascuna uscita con una breve biografica e delle immagini (foto e video) del backstage dello shooting. Come tutti gli anni, accanto alla campagna ci sarà la raccolta fondi di AIPD, tramite le tavolette di cioccolata che saranno distribuite negli stand allestiti nelle principali piazze italiane, dove sarà possibile entrare in contatto con l’associazione e raccogliere informazioni.

Anche a Potenza e nelle altre piazze della provincia in cui la Sezione è presente, saranno allestiti gazebo per la distribuzione delle tavolette.