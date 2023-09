Dal più bello lucano al più elegante d’Italia. Ancora un riconoscimento per Elia Errichetti di Ruoti

Un nuovo riconoscimento per il giovane Elia Errichetti di Ruoti. Dopo la fascia di “più bello della Basilicata”, ottenute nelle scorse settimane, a Roma è stato premiato come “bambino più elegante d’Italia”, bella Vito di una manifestazione nazionale tenutasi al Best Western Plus Hotel Universo. Concorrente numero 86, è stato chiamato al microfono dalla giuria e con tanta emozione si è fatto mettere la fascia colorata. Un regalo di compleanno in anticipo per lui, che il 21 settembre compirà 12 anni.

Ricordiamo che solo qualche settimana fa ad Altamura è stato incoronato come il bambino più bello della Basilicata, a seguito della finale del concorso regionale per Puglia e Basilicata.

La sua passione è iniziata nel vedere le sfilate in tv. Così per gioco i genitori Melina e Gerardo lo hanno scritto a un concorso a Potenza, il My Vip. Dov’è arrivato secondo. Ha partecipato a vari concorsi ed è sempre rimasto soddisfatto e affascinato da questo mondo, decidendo quindi di andare avanti. E’ stato a Catania per partecipare all’iniziativa “Bambino più bello del Mondo” e anche a Policoro in una manifestazione simile. In ultimo, il riconoscimento di bambino più bello della Basilicata e più elegante d’Italia.

Claudio Buono