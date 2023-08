Governatori più amati in Italia. Al 1° posto Zaia, Bardi al 13°. Ecco il sondaggio realizzato da La Piazza di Affari Italiani

Luca Zaia è il Governatore più amato dagli italiani con il 68,1%. Seguono Stefano Bonaccini e Massimiliano Fedriga. E’ quanto emerge dal risultato del sondaggio realizzato per La Piazza di Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Ultimo in classifica Christian Solinas, presidente della Sardegna. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, al 13° posto con il 54,9 %.

Tra i sindaci vince nettamente con Antonio Decaro (Bari) con il 64,5%. Secondo Giuseppe Sala, terzo Luigi Brugnaro. Solo quinto Roberto Gualtieri, ultimo della top ten Roberto La Galla, primo cittadino di Palermo.

Tra i ministri del governo Meloni, in prima posizione Giancarlo Giorgetti (in discesa), seguito da Matteo Salvini (in salita).

Fonte: Affari Italiani