Tre giorni per celebrare il Santo Patrono della Basilicata. Da stasera a Muro Lucano festa per San Gerardo Maiella

È tanta l’attesa in vista del 2 settembre, giornata da sempre dedicata a San Gerardo Maiella, protettore delle mamme gestanti e dei bambini.

La tre giorni si aprirà il 31 agosto con l’esibizione in Piazza Don Minzoni di Enrico Ruggeri. L’1 settembre invece, dopo la speciale benedizione delle mamme e dei bambini, una serata di cabaret con Simone Schettino. L’appuntamento del 2 settembre prevede la solenne processione con partenza alle 17.45. Al termine, la Santa Messa in Piazza Don Minzoni e l’appuntamento musicale con Silvia Mezzanotte, ex voce dei Matia Bazar.

Il 2 settembre dopo la SS. Messa, ai Sindaci lucani neo eletti, verrà consegnato l’Anello di San Gerardo, simbolo di unità del popolo lucano che rimanda proprio a un momento della vita del Santo: durante la preparazione della processione dell’Effige dell’Immacolata Concezione, ancora oggi presente, lo si vide alzarsi e uscire dalla folla per avvicinarsi estasiato a passi decisi all’Immacolata. Una volta giunto al suo cospetto, si tolse l’anello che aveva al dito e che aveva acquistato qualche anno prima durante un pellegrinaggio a Mater Domini con la madre Benedetta e lo infilò al dito della Vergine.

San Gerardo Maiella gode di grande devozione non solo a Muro Lucano. In tutto il mondo sono tante le chiese e i luoghi di culto dedicati al protettore delle gestanti e dei bambini. Il 21 aprile 1994, Gerardo fu dichiarato “Santo Patrono della Basilicata” da Papa Giovanni Paolo II attraverso un apposito decreto pontificio. Per chi si reca a Muro Lucano, vi è la possibilità di ammirare da vicino i luoghi del Santo.

Da quest’anno la Festa Regionale di San Gerardo Maiella rientra ufficialmente tra i quattro eventi religiosi di grande interesse della Regione Basilicata, un grande obiettivo raggiunto che darà ancora più lustro e importanza alla figura di San Gerardo Maiella, fiore meraviglioso della nostra terra di Basilicata.