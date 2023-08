Carabinieri, al comando della Stazione di Vietri di Potenza una donna di 23 anni. E’ l’unica in Basilicata, tra le più giovani d’Italia

23 anni, l’unica donna al comando di una Stazione dei Carabinieri in Basilicata, oltre che tra i più giovani Carabinieri d’Italia. Si presenta così il maresciallo Daiana Conte, che da pochi giorni ha assunto il comando della Stazione dell’Arma di Vietri di Potenza, vacante dopo il trasferimento presso altra sede del Luogotenente Maurizio Bertolini. Giovane, ma già con esperienza in Stazione e con la giusta determinazione e preparazione per affrontare una esperienza che in un piccolo paese può risultare semplice, ma che alla fine non lo è per nessuno.

E’ entrata in servizio da pochi giorni presentandosi alla comunità, facendo visita al Sindaco Christian Giordano e partecipando alle prime iniziative in paese. Un piccolo record per il giovane maresciallo, originaria del Salernitano, di Palomonte. Proviene dalla Stazione dei Carabinieri di Montemurro, altro centro del Potentino, più piccolo della Porta della Lucania. Prima donna in servizio nella storia dell’Arma a Vietri di Potenza (comunità che può vantare anche di un altro carabiniere donna, Denise Chimienti, giovane, in servizio in provincia di Padova da qualche tempo). Di donne in servizio in Basilicata ce ne sono, anche se poche, ma al comando di una Stazione, solo lei. In precedenza c’è stato il Capitano Lucia Audino al comando della Compagnia di Viggiano, trasferita però da qualche tempo in altra regione.

Per il maresciallo Conte il percorso di studi è iniziato al Ginnasio di Contursi Terme, poi il concorso per la Nunziatella, la scuola militare con sede a Napoli, fondata nel 1787 come Reale accademia militare, uno dei più antichi istituti di formazione militare d’Italia e del mondo. Mentre stava per conseguire l’esame di stato, tentò il concorso per Scuola di Marescialli e Brigadieri, subito vinto e il via al corso triennale presso la Scuola Marescialli e Brigadieri Firenze. Dopo la formazione, la prima destinazione a Montemurro e oggi a Vietri di Potenza. Ha ricevuto la visita e gli auguri di buon lavoro dal Maggiore Alberto Calabria, comandante della Compagnia di Potenza.

Insieme a lei sono in servizio a Vietri anche altri due nuovi arrivati: i carabinieri scelti Antonio Capaldo e Vincenzo Palladino. Completano l’organico della stazione vietrese il vice brigadiere Angelo Cestaro e l’appuntato scelto qualifica speciale Francesco Salvati, che nell’ultimo periodo hanno portato avanti la stazione in attesa dei nuovi arrivati.

Claudio Buono