Perché vivere in Basilicata

In una penisola fustigata dal caro vita, la Basilicata è riuscita ad aprirsi un varco conquistando il titolo di regione meno cara d’Italia. Il premio decretato dall’Istat è stato accolto con estrema soddisfazione dal presidente della regione Vito Bardi che ha sottolineato il ruolo chiave giocato dalla legge che ha assicurato il gas gratis a tutti i lucani. Grazie a questo importante provvedimento è stato possibile contenere l’inflazione. Il costo accessibile della vita in Basilicata sta spingendo parecchia gente a considerare l’idea di trasferirsi in questa verde regione che si estende tra mare e montagna. Di seguito ecco 5 buoni motivi per trasferirsi in Basilicata.

Convenienza immobiliare

Ultimamente i tassi legati ai mutui sono così alti da scoraggiare chiunque abbia il desiderio di investire acquistando casa, specialmente nelle grandi città. Esistono tuttavia cittadine a misura d’uomo come Potenza e Matera in cui i prezzi delle case sono ancora accessibili, basti pensare che con “sole” 120 mila euro è possibile acquistare una casa in pieno centro storico a Matera, la celeberrima città dei sassi in cui sono stati ambientati set cinematografici di successo come The Passion di Mel Gibson.

Al ristorante pagando il giusto prezzo

Al giorno d’oggi con uno stipendio medio di 1300 euro è difficile permettersi lo sfizio di andare a cenare o a pranzare fuori con la famiglia, soprattutto se si considera che il costo di una pizza semplice (margherita) e di una bibita si aggira mediamente attorno alle 10 euro più coperto. Ebbene, strano ma vero in Basilicata è possibile avere un menù completo spendendo appena 20 euro a persona! Un menù genuino e gustoso a base di prelibati prodotti agro alimentari locali come fragole e peperoni cruschi.

Regione fortunata

La Basilicata si può considerare una regione fortunata in quanto è stata più volte visitata dalla dea bendata; infatti, accanto alla vincita del SuperEnalotto, realizzata a Gennaio a Lagonegro del valore di 14.842,73 €, si può annoverare anche la recente vincita di 590 mila euro realizzata a Tricarico, nel materano. Per avere maggiori notizie sui numeri fortunati basta consultare l’archivio estrazioni del lotto che si trova online. Come in ogni estrazione che si rispetti, il nome dei vincitori è rimasto avvolto nel mistero.

Parchi e aree protette

Scegliendo di vivere in Basilicata si sceglie automaticamente ilcontatto con una natura per certi versi ancora incontaminata. La Basilicata è infatti ricca di bellezze naturali in cui è possibile immergersi per ritrovare sé stessi lontano dal caos delle metropoli. Parlando di natura non si può che parlare del parco nazionale del Pollino che interessa sia la Basilicata sia la provincia di Cosenza, in Calabria. Il parco deve il nome alla catena montuosa che lo attraversa ed è il più grande parco nazionale d’Italia. Oltre che per il parco del Pollino, la Basilicata è nota anche per ospitare il parco della Murgia materana, dichiarato patrimonio UNESCO perché custodisce i sassi di Matera. Un altro luogo simbolo delle bellezze naturali e paesaggistiche della regione è il parco naturale di Gallipoli, in cui si possono fare escursioni indimenticabili.

Vivere a contatto del mare

Gli amanti del mare trovano il loro paradiso terrestre in Basilicata, che offre a chiunque voglia vivere in questo luogo dei litorali incantevoli in cui godere del più completo relax. Bagnata da Ionio e Tirreno, la regione è conosciuta per le sue località marittime più importanti come Maratea, perla della Basilicata, con i suoi 32 km di costa racchiusi nel golfo di Policastro; Metaponto ricca di stabilimenti balneari atti ad ospitare famiglie con bambini e anziani; Policoro, un tempo Eraclea, con il suo mare cristallino e le spiagge libere o attrezzate; Nuova Siri Marina che di sera si anima grazie alla presenza di numerosi locali; infine Marina di Pisticci, bandiera blu della Basilicata.