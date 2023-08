A Bella appuntamento con ‘Stradegustando’. Il 18 e 19 agosto percorso enogastronomico e musica per le strade del borgo

L’associazione Ci Provo ritorna anche quest’anno nelle giornate del 18 e 19 agosto con la sua manifestazione di punta Stradegustando – Lucano’s street food and music festival, percorso enogastronomico e, appunto, festival musicale per le strade del borgo di Bella. La manifestazione nasce dall’esigenza di farsi promotori di tutto ciò che arricchisce la nostra regione, esaltandone la tradizione culinaria e valorizzando i talenti che la Lucania ha da offrire.

Musiche di ogni genere e cibi tradizionali preparati con dedizione dall’associazione stessa, saranno il connubio perfetto per rendere uniche queste due sere d’estate. Il tutto avverrà nella splendida cornice di Piazza Plebiscito, meglio conosciuta da tutti come “Il Borgo”, luogo simbolo della comunità bellese, e primo punto di riferimento per chiunque visita il piccolo centro lucano.

L’Associazione Ci Provo, attiva sul territorio bellese dal 2016, è celebre per la realizzazione di eventi e iniziative come la mostra del libro, i centri estivi per bambini e dibattiti su diverse tematiche, tra cui il più recente dedicato al dialetto bellese e all’importanza del suo utilizzo, tenutosi a Spazio 900, il polo culturale e biblioteca inaugurato a marzo 2023 proprio dall’associazione. È proprio questo che sarà il fil rouge delle due giornate, l’importanza di valorizzare il luogo nel quale si nasce, mantenendo vive le tradizioni, che, al contrario di quello che si crede, è un modo per vivere a pieno la comunità e aprirsi a tutto ciò che ci circonda. “Valorizzare i nostri territori, il nostro borgo – fa sapere l’associazione – è il modo per far sì che esso venga conosciuto ovunque. Se avete voglia di conoscere un po’ di Basilicata, e soprattutto di conoscere meglio il Borgo di Bella, vi aspettiamo il 18 e 19 agosto in Piazza Plebiscito, perché tutte le strade portano al borgo”.