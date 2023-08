“I colori del folklore, il folklore della vita”. A Pignola il 9 agosto danze, suoni e colori in Piazza Risorgimento

Tornano i colori, le danze ed i suoni del Festival del Folklore grazie all’associazione culturale giovanile Hello Mondo di Pignola che da anni organizza il festival internazionale “I colori del Folklore” ospitando nella cornice di Piazza Risorgimento, il 9 agosto dalle ore 9, gruppi provenienti da ogni parte del mondo. Quest’anno dopo la grande parata che coinvolgerà le vie cittadine vedrà sul palco l’esibizione di gruppi provenienti da Hawaii, Slovacchia, Bulgaria, Polonia, Costa Rica, Italia, con la partecipazione del gruppo lucano di Savoia di Lucania e della scuola di danza di Tito Camilla che aprirà il festival. Conoscere le musiche e le danze tradizionali di altri Paesi è un modo per entrare in relazione con altre realtà: il Festival crea un momento ludico ma concreto di confronto, conoscenza, comprensione, tolleranza e valorizzazione delle diversità culturali. Il Folclore è strumento di pace ed amicizia ed un veicolo di solidarietà tra i popoli. Questo scambio reciproco, anche quest’anno, arricchirà noi ed i gruppi ospitati”. La manifestazione inizierà come sempre in mattinata con l’iniziativa denominata “Il folklore della vita” una raccolta straordinaria di sangue in collaborazione con Avis sezione di Pignola.