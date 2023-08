Regione Basilicata, avviso pubblico per il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico lucano

La Regione Basilicata ha emesso un avviso pubblico per il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico lucano. Previsti aiuti fino a 25mila euro alle imprese in regime de minimi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2023. Otto le azioni operative previste per il miglioramento genetico di: bovini da latte, razza podolica, razza Chianina, bufalini, suini, equini, ovini e caprini e cunicoli. I beneficiari dell’avviso sono gli allevatori iscritti ai libri genealogici delle specie e razze di interesse zootecnico. Domande entro il 30 settembre 2023, termine perentorio. Disponibilità finanziaria di 70 mila euro terminata la quale non saranno più ammesse domande a finanziamento.

