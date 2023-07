Un’etichetta lucana tra “I 1000 Vini d’Italia”. E’ il Siri Bianco 2022

Anche il Siri Bianco 2022 della cantina Alte Vigne della Val Camastra, tra “I 1000 Vini d’Italia”, la nuova guida de L’Espresso. Il premio è stato consegnato nelle mani di Teresa Buchicchio, titolare e amministratrice dell’azienda, negli scorsi giorni, nella bella location del Teatro Manzoni di Milano, durante la presentazione della Guida curata da Luca Gardini, che ha degustato, selezionato e valutato più di 1.000 vini, e presenta più di 500 cantine all’interno delle oltre 600 pagine a colori.

I vigneti di Alte Vigne sorgono alle pendici del Monte Siri, immerso nella natura autentica della Val Camastra. Le viti, poste in un’area di 3 ettari, a un’altitudine di 700 metri, possono pregiarsi di ottima esposizione e di una favorevole escursione termica, fattori determinanti per un’ottima qualità delle uve.

“Questo per noi è un importante riconoscimento che ci lusinga e ci motiva a fare sempre meglio. È stata una grande emozione ricevere questo premio per Siri Bianco 2022. ma devo condividere e ringraziare anche Andrea Buchicchio, che con la sua determinazione riesce a superare gli innumerevoli ostacoli in cui si imbatte quotidianamente una piccola azienda, il nostro enologo Fabio mecca, per la sua professionalità e la sua dedizione, e in particolare Luca Gardini che con attenta cura riesce a dare visibilità anche a piccole aziende”, ha affermato la titolare Teresa Buchicchio.