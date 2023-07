La lucana Tonia Bruno: l’artista della parola esperta in dizione, doppiaggio e speakeraggio. La sua storia

Antonia Bruno detta Tonia è un’artista della parola. Le sue parole danzano al ritmo del suono melodioso della sua voce. Originaria di Venosa ma trasferitasi nelle isole Canarie, Tonia si occupa di dizione, doppiaggio e speakeraggio. La sua piattaforma lavorativa è il suo profilo Instagram che, a pronunciarlo correttamente, dà diritto al superamento a pieni voti dell’esame di dizione: Li vuoi quei kiwi on air. L’esperta di linguaggio e dizione ha organizzato una Masterclass sulla comunicazione efficace in programma martedì 11 luglio a Venosa, per professionisti, giornalisti, imprenditori, avvocati, insegnanti, formatori e tutti coloro che utilizzano la voce come mezzo per il proprio lavoro. Durante il periodo pandemico da Covid, Tonia Bruno ha messo a disposizione la sua voce per raccontare le favole ai bambini. I piccoli segnalavano la loro favola preferita e Tonia inviava, gratuitamente, un file audio con la registrazione del testo. Ne ha inviate centinaia e oggi Tonia è la voce ufficiale di Favoledellabuonanotte.com e del podcast Favole per bambini.

Ascolta la sua voce nel Podcast della Regione Basilicata: Tonia Bruno: vi spiego come parlare in modo efficace – Basilicata in Podcast | Podcast on Spotify