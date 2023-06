“Cinghiale in Rosa” a Campomaggiore. Per le donne in braccata vince una cacciatrice di Sala Consilina

Grande successo a Campomaggiore per la seconda edizione di “Cinghiale in rosa”, l’iniziativa che ha visto le donne protagoniste in una giornata di caccia, organizzata anche quest’anno dopo il successo della prima edizione. A vincere è stata una ragazza di Sala Consilina, Fransiska Ciuffo Cimino, che ha abbattuto il cinghiale. Ha preso da poco il porto d’armi ed è stato il suo primo abbattimento proprio in questa manifestazione. La giornata, organizzata da Roberto Priore e Piergiorgio Singetta, si è svolta nella ZAC di Luigi Padula a Campomaggiore. Presenti per l’occasione tutti i presidenti delle federazioni di caccia. Infatti, l’iniziativa ha visto insieme nell’organizzazione una serie di associazioni di categoria, come l’Arcicaccia, la Federazione Italiana della Caccia, Enalcaccia, ANLC, Italcaccia, Cacciatrici Federcaccia, Italian Chapter, Urca e Confagricoltura. La giornata si è conclusa con la premiazione e un momento conviviale.

Claudio Buono