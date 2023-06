Concerto di Gazzelle a Roma. Davanti ai 50mila dell’Olimpico sul palco il chitarrista vietrese Giovanni Grieco con Ligabue e Mengoni

Non capita a tutti di suonare davanti a 50mila persone ed esibirsi insieme ad uno dei più bravi artisti italiani. E’ capitato, e capiterà ancora, a Giovanni Grieco, giovane musicista di Vietri di Potenza, che ieri sera era sul palco dello stadio “Olimpico” di Roma davanti a circa 50mila fans di Gazzelle, il cantautore – che ha origini lucane – annoverato tra i più bravi italiani. Un grande successo e soddisfazione per Giovanni Grieco, che ha preso parte come chitarrista della band che ha accompagnato il cantautore nato a Roma, all’anagrafe Flavio Bruno Pardini, 33 anni. Gazzelle non ha bisogno di presentazioni. Tra i più grandi successi, la canzone Destri, che solo su YouTube ha fatto quasi 40 milioni di visualizzazioni. Ma anche Sopra, Una canzone che non so e tante altre, visto che ha pubblicato quattro album dal 2017 ad oggi.

Per quanto riguarda l’artista vietrese, Giovanni ha avuto fin da piccolo la passione per la musica e in particolare per la chitarra. Il suo percorso è iniziato all’età di 7 anni con gli studi, fino ad arrivare alla laurea in chitarra Pop-Blues. Ha seguito numerose Master Class con famosi chitarristi della scena italiana ed estera. Attualmente impegnato, oltre che con la band Gazzelle, nella produzione musicale con vari gruppi della scena romana e non, vanta presenze come chitarrista turnista in numerosi concerti tra Bologna, Milano e Roma di artisti come Fulminacci ed Alfa. Ieri sera sul palco dell’Olimpico, tra i tanti ospiti a sorpresa, anche Luciano Ligabue, Marco Mengoni e Mara Sattei. Nel pubblico anche i familiari di Grieco e tanti amici che da Vietri di Potenza hanno raggiunto Roma.

Straordinario è stato Giovanni ieri sul palco, insieme a Gazzelle e tutta la band, infiammando i 50mila fans giunti da tutta Italia per il concerto del cantautore che come detto è originario di Marsico Nuovo, nel Potentino. Marsico, infatti, è il paese dei suoi genitori. Una cosa è certa. Presto non avremo bisogno di presentazioni nemmeno per Giovanni Grieco, giovane musicista che ha studiato tanto e si è formato. E che oggi sta raccogliendo i frutti di una formazione importante fatta di grande impegno e sacrifici.

“Non è un caso se ieri sera Giovanni si è trovato su quel palco. Lui è un esempio di impegno e ammirevole abnegazione nel campo musicale. Un orgoglio per la comunità di Vietri di Potenza. Bravo Giovà”, ha commentato il sindaco Christian Giordano.

Claudio Buono