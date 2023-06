Avis, al via a Potenza il progetto Plasma 2023/2024

Ha preso il via ufficialmente questa mattina a Potenza, con una seduta dedicata presso l’Unità di raccolta regionale di via Ciccotti, la prima fase del progetto “Plasma 2023/2024″. Ha come obiettivo, considerato strategico per l’intero Paese, l’autosufficienza di plasma e medicinali plasma derivati (MPD). Successivamente saranno organizzate attività volte a informare i donatori di sangue sull’importanza della donazione di plasma e a vincere pregiudizi e disinformazione su questa pratica (seminari, convegni, manifestazioni pubbliche, ecc.), in stretto raccordo con il Centro regionale sangue e le strutture trasfusionali di riferimento. “E’ un progetto che abbiamo rincorso, desiderato e che siamo finalmente riusciti ad ottenere grazie ad un lavoro di sinergia con tutti gli attori del sistema. Vogliamo raggiungere quanto più possibile – ha spiegato il presidente di Avis regionale Basilicata, Sara De Feudis – l’autosufficienza di plasma. Per incrementare la raccolta saranno attuate diverse azioni partendo da un incremento e da una programmazione della raccolta associativa; per continuare con una formazione del personale sanitario sempre più chiamato ad essere qualificato; un’appropriatezza dell’utilizzo di plasma per uso clinico mediante opportune valutazioni delle richieste e mediante l’adozione di apposite linee guida e monitoraggio dei consumi in sede di Cobus e un incremento di produzione di plasma da aferesi mediante ‘buone pratiche’ organizzative e gestionali. Con questo progetto, l’Avis si prefigge l’obiettivo di un incrementare del 15% le donazioni di plasma – ha concluso De Feudis- e di mantenere l’autosufficienza sangue, un impegno importate per tutta l’Avis di Basilicata, che grazie alla sensibilità dei suoi donatori, non mancherà di centrare l’obiettivo”. Presenti all’avvio del progetto le Avis comunali e provinciali della regione. L’iniziativa, promossa dalla Regione Basilicata , dalle Aziende sanitarie regionali, dal Centro regionale sangue, nasce per incentivare la donazione di plasma, periodica e associata, da aferesi.