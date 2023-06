A Bella emozioni e musica nel concorso “Book Day” per ricordare la prof.ssa Maria Teresa Cianciotta

Bella ha vissuto un’intensa giornata di musica ed emozioni. L’Associazione “Io Isabella”, per ricordare la professoressa Maria Teresa Cianciotta, prematuramente scomparsa un anno fa, ha indetto la prima edizione del concorso letterario “Book Day”. Gli alunni delle scuole di Bella, Viggiano e Ripacandida hanno accolto l’invito e presentato racconti, poesie e giochi linguistici sull’amicizia che una commissione ha vagliato e i vincitori vengono premiati nel corso della giornata. Hanno salutato gli alunni nel viale “Don Angelo Doino” i canti sull’amicizia dell’UNITRE di Bella diretta dalla prof. Grazia Esposito, che ha anche interpretato magnificamente una canzone di Tosca “Ho amato tutto “che la prof. Cianciotta amava particolarmente: “E io adesso farei qualsiasi cosa/Per averti fra le braccia/Per rivederti/Perché se manchi tu/ manchi da morire/Perché amarsi è respirare i tuoi respiri.” E la piazza con i suoi matitoni di cartone, i libri che volteggiano nel cielo, i cartelloni sull’amicizia, i tavoli con i fiori gialli e verdi e un grande pannello che racconta la professoressa Cianciotta con articoli e foto è il migliore palcoscenico per questo evento che celebra la scuola e i suoi docenti che ogni giorno con passione educano le giovani generazioni. Subito dopo, seduti in piazza, in cerchio, gli alunni della scuola elementare hanno ascoltato storie, giocato…con lo scrittore Massimiliano Maiucchi e la sua Filastrocca da mimare :“con la mano faccio il mare/con i denti un coniglietto/con le braccia l’angioletto…” e la Filastrocca tutta storta : “non sai mai dove ti porta…”, che attingono alla curiosità dei piccoli, che partecipano incantati all’universo che si apre davanti a loro con i grandi libri fatti a mano che si animano di colori, suoni, incantesimi. Massimiliano li sfoglia davanti ai loro occhi e le storie vibrano nell’aria.

Nella Sala Periz vengono proiettati per gli alunni corti e film d’animazione che parlano di integrazione nel corso della mattinata. Si riprende nel pomeriggio alle 16,00 in piazza con i balli della compagnia “Tarandanzando” diretta da Martina Paterna, l’esecuzione di brani degli alunni di strumento della scuola media di Bella e gli interventi della presidente dell’Associazione “ Io Isabella” Rosanna Leone e dei dirigenti scolastici Lorenzo Rispoli e Mario Coviello. Viene ricordato il sorriso, l’eleganza, la competenza, la disponibilità della professoressa di lettere Maria Teresa Cianciotta che il premio letterario vuole celebrare. In un grande pannello in piazza e attraverso il ricordo degli intervenuti la giornata assume la sua connotazione riassunta nello slogan “Liberi di Volare, Oltre i confini” perché Maria Teresa ha saputo accogliere con tutto l’Istituto Comprensivo gli alunni stranieri che dai primi anni del duemila hanno frequentato la scuola di Bella e ha saputo raccontare la sua capacità di ascolto e di valorizzazione dei suoi alunni nei libri “Liberi di volare” e “Oltre i confini” che hanno vinto premi nazionali. Ha vinto, tra le altre la poesia “L’Amicizia” che ci ricorda che “L’Amicizia è vincere un dolore, offrire sostegno a tutte le ore..”. Dopo la premiazione dei vincitori conclude il pomeriggio l’omaggio musicale dei docenti di strumento musicale della scuola media di Bella Alessandro Di Nicola, Angela Freno, Mario Messano ed Emauele Rivecco che eseguono come ultimo brano “La vita è bella”, colonna sonora di Nicola Piovani del film di Roberto Benigni e quando anche queste note si diffondono nell’aria Michele Zuardi, marito di Maria Teresa, con i figli Marilena e Antonello ,con uno sguardo carico di emozione abbraccia e ringrazia tutti.

Mario Coviello