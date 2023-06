Tito Scalo, mezzo in fiamme durante la marcia. L’autista si mette in salvo e allerta i soccorsi

Attimi di paura si sono vissuti oggi pomeriggio a Tito Scalo, sul rettilineo nei pressi del centro commerciale Agorà. Un uomo alla guida di un Fiat Ducato si è accorto della fuoruscita del fumo dal mezzo e immediatamente si è accostato ed è sceso dal mezzo, mettendosi in sicurezza e facendo di tutto per evitare problemi a edifici e mezzi nelle vicinanze. L’uomo alla guida ha immediatamente chiamato i soccorsi, con i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto e impegnati nello spegnimento. Distrutto dalle fiamme il mezzo. Sul posto anche i Carabinieri e il personale della Provincia di Potenza. La strada è rimasta chiusa lo stretto necessario per assicurare gli interventi.

Claudio Buono