Daino ritrovato privo di vita nel Parco Giada a Lagonegro. I consiglieri di opposizione Iannibelli e Buldo: “Vogliamo chiarezza”

“Parco Giada, un’oasi nel verde dimenticata”. Si apre così l’intervento di Concetta Iannibelli e Anita Buldo, consiglieri comunali di minoranza di Lagonegro, che hanno fatto interrogazione al Comune e al Sindaco, Salvatore Falabella, per capire le motivazioni del decesso di un daino di due anni al Parco Giada. Nei giorni scorsi, infatti, la carcassa di un daino in evidente stato di decomposizione – fanno sapere – è stata rimossa dagli organi di competenza. I consiglieri fanno appello al Comune per capire – in relazione al verbale dell’ASP – le cause del decesso dell’animale. “Vogliamo vederci chiaro, perchè l’amore e la tutela degli animali o si manifesta sempre o mai. Non ci sono vie di messo. Chiederemo quali azioni sono state poste in essere dall’Ente per la verifica dello stato di salute dei suini presenti nel parco. Se sono stati eseguiti i necessari controlli e predisposte tutte le misure idonee per la tutela della salute dei cittadini”. Il daino è stato ritrovato privo di vita in località Oriello. La causa del decesso pare “non sia risultata accertabile per l’evidente stato di decomposizione della carcassa”. I consiglieri chiedono “di conoscere il luogo di sotterramento della carcassa e se i relativi costi sono a carico del gestore nonché di poter ottenere copia di documenti”.

Claudio Buono