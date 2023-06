A Potenza ritorna il giro della città in bicicletta. In una versione più ricca ed entusiasmante l’11 giugno

L’iniziativa “Motor France Bike City Tour” è promossa nella città di Potenza dall’associazione universitaria ESN Sui-Generis Basilicata, nell’ambito del festival culturale “Musica senza etichetta” patrocinato dall’Università degli Studi della Basilicata e dal Comune di Potenza. L’obiettivo dell’evento è quello di unire la comunità della città (e non solo) all’insegna dell’educazione alla mobilità sostenibile, alla valorizzazione dell’attività sportiva e alla sensibilizzazione su una corretta alimentazione, oltre che alla riscoperta dei luoghi cittadini. La partenza è fissata per domenica 11 giugno alle ore 9.30 dal Parco Baden Powell (con ritrovo alle ore 9.00); il percorso, di circa 10 km, si snoderà per le vie centrali della città in tutta sicurezza grazie alla collaborazione della Polizia Municipale, per poi terminare con il rientro nel medesimo parco. La pedalata, che toccherà punti caratteristici e strategici della città, prevede dei “Cultural stop”, delle soste a tutti gli effetti che consentiranno ai partecipanti di rifiatare per qualche minuto, rifocillandosi sia con uno snack sia con contenuti culturali “soft”.

Il leitmotiv dell’iniziativa è la sana alimentazione abbinata all’attività fisica. A sostenerne l’importanza saranno presenti la Prof.ssa Fernanda Galgano, docente del corso di studi di “Tecnologie alimentari” presso l’Unibas, e la Coldiretti Potenza che offrirà ai cicloamatori frutta fresca di stagione. L’evento si prefigge, inoltre, l’obiettivo di promuovere il ciclismo, grazie alla spinta propulsiva dell’A.S.D. Nucleo Gioventù Potenza della Federazione Ciclistica Regionale che non ha fatto mancare il suo contributo fattivo nell’organizzazione dell’iniziativa a due ruote. Supporter d’eccezione è l’Azienda di Promozione Turistica della regione, presente con uno stand promozionale per illustrare l’attività svolta nella valorizzazione degli itinerari cicloturistici della Basilicata.

La Consulta Provinciale Studentesca di Potenza, consolidato partner delle attività promosse nell’ambito del Festival “Musica Senza Etichetta”, anche in questo caso ha confermato il suo impegno nell’invitare tutti gli studenti a prendere parte all’evento. ESN Sui-Generis Basilicata, storicamente presente sul territorio con l’organizzazione di numerose iniziative sociali e sportive, è pronta ad accogliere i partecipanti per vivere l’entusiasmo dello stare insieme all’insegna del divertimento! Per iscriversi è necessario scannerizzare il QR CODE. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, a partire dai più piccini senza limiti di età!

Lo comunica l’Associazione ESN Sui-Generis Basilicata