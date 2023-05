A Potenza il 4 giugno “Pompieropoli”. Al Parco Baden Powell l’iniziativa per i più piccoli organizzata dall’Associazione dei Vigili del Fuoco

La sezione di Potenza dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco (ANVVF) anche quest’anno ripropone un importante evento che vedrà protagonisti i più piccoli. Con il personale VV.F. in servizio presso il Comando di Potenza, il giorno 4 giugno dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nel parco Baden Powell di Potenza, sarà realizzato un percorso studiato per poter dare ai piccoli partecipanti, in assoluta sicurezza, una nuova visione degli eventuali ostacoli che possono comparire a loro improvvisamente. Percorrendo il tracciato ludico preparato con sapienza, esperienza e in totale sicurezza dai soci dell’Associazione Nazionale e dai Vigili del Fuoco, il bambino impara ad affrontare le diverse tipologie di camminamenti facendo così esperienza pratica, promuovendo la cultura della sicurezza negli ambiti della vita. Ingresso libero con chiusura iscrizioni alle ore 18.30.