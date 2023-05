Potenza, Portatori del Santo, Liceo Gropius, Casa Circondariale e Officine Officinale APS insieme per un progetto di inclusione e solidarietà dedicato a San Gerardo

Si è svolta presso la Casa Circondariale “A. Santoro” di Potenza, la consegna della prima maglietta dedicata alla festa del Santo Patrono di Potenza, San Gerardo, realizzata nell’ambito di un protocollo di intesa che ha coinvolto il carcere potentino, l’associazione Officine Officinali di cui fanno parte i detenuti, il Liceo Artistico e Musicale “Walter Gropius” e l’Associazione Culturale I Portatori del Santo. Un percorso cominciato nel mese di febbraio, quando i Portatori hanno coinvolto, con un concorso di idee, i liceali delle classi 4° e 5° nella realizzazione grafica di una t-shirt dedicata a San Gerardo. Tra le proposte è stata selezionata quella della studentessa Antonella Pedano, che è stata poi stampata sulle magliette dalla serigrafia di Officine Officinali APS, importante realtà associativa presente nella casa circondariale.

Oggi la consegna del primo esemplare, in un incontro a cui hanno partecipato il vicepresidente dell’Associazione Portatori del Santo Berardino Tamburrino, la professoressa del Liceo Artistico Maria Pia Carelli, la studentessa vincitrice, il funzionario giuridico pedagogico, dottoressa Angela Benemia, che insieme alla dottoressa Sonia Crovatto (F.G.P.) ha seguito il progetto per la Casa Circondariale, la Presidente dell’Associazione Officine Officinali APS Annarita Marchionna ed uno dei detenuti impegnati presso la serigrafia. La professoressa Maria Pia Carelli, docente di Discipline Grafiche delle classi 4° e 5° B del Gropius ha dichiarato: “Questo progetto ha rappresentato un’esperienza che ha arricchito gli studenti con una visione diversa della festa del Santo Patrono, più ampia ed inclusiva, non solo goliardica e religiosa. Una visione tutta personale che ha preso vita nell’illustrazione grafica per la t-shirt”. La Direttrice della C.C. di Potenza, Maria Rosaria Petraccone e Angela Benemia, F.G.P. (Funzionario Giuridico Pedagogico) esprimono il proprio compiacimento per la realizzazione del progetto, che ha consentito al carcere di dialogare con la città e sentirsi parte integrante. “Le attività svolte all’interno dell’Istituto – dichiara Benemia – sono state vissute con entusiasmo ed impegno da parte dei detenuti che hanno avuto la possibilità di dimostrare il senso di appartenenza ad una comunità cittadina”.

Annarita Marchionna, Presidente di Officine Officinali APS ha sottolineato come “Raccontare alla cittadinanza, nel massimo momento di condivisione, la festa Patronale della nostra città, che dietro quelle mura, nel carcere, si realizzano opere positive oltre che belle, è utile per far conoscere fuori le attività e l’impegno, quasi mai note, di chi sconta la pena. Sulla maglietta è disegnato e impresso con la serigrafia artigianale il fare e le capacità di chi si è rimesso in discussione e cerca di reinventarsi per tornare ad essere utile alla società. Anche questo è San Gerardo”. La studentessa Antonella Pedano ha espresso la sua gioia nel partecipare all’iniziativa soprattutto “perché – ha detto – ho avuto contatto stretto con un’altra realtà distante da noi ragazzi ed è stato piacevole inoltre vedere la mia idea messa in pratica con la stampa sulla maglietta”.

Il Vicepresidente dei Portatori del Santo, al termine dell’iniziativa, ha sottolineato che il ruolo dell’Associazione è stato quello di creare un dialogo culturale tra il Liceo Artistico, la Casa Circondariale e l’Associazione Officine Officinali Aps cercando di coniugare la riscoperta delle tradizioni culturali della città di Potenza, la crescita sociale e culturale degli studenti e il reinserimento sociale dei detenuti. “L’impegno dei Portatori del Santo – conclude – è da sempre cercare di costruire reti tra le diverse realtà cittadine e coinvolgere quante più persone possibili nelle proprie iniziative senza tralasciare nessuno”.

Le t-shirt realizzate saranno vendute dall’Associazione Officine Officinali, a cui andrà l’intero ricavato, presso la cantina del Portatore nella serata del Potenza Folk festival, stasera 26 maggio.