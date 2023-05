Incidente sul lavoro a Ruoti. Perde la vita un operaio di Avigliano

Morte sul lavoro questa mattina a Ruoti, dove ha perso la vita un operaio 60enne di Avigliano. L’uomo, a quanto pare, si trovava in altezza sul tetto di una struttura per alcuni piccoli lavori. Ed è caduto da una altezza di circa quattro metri dopo che ha ceduto un pannello. Incredule le comunità di Ruoti e Avigliano per quanto accaduto. L’uomo lascia moglie e due figli. L’incidente è avvenuto in contrada Bosco Grande. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Potenza e i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno potuto purtroppo constatarne solo il decesso. Si attendono anche eventuali decisioni del magistrato di turno della Procura di Potenza. Sul posto si è recato anche il sindaco di Ruoti, Franco Gentilesca.

Claudio Buono