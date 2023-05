Ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale ritrovato a Marsico Nuovo

Un ordigno bellico di piccole dimensioni è stato ritrovato nei giorni scorsi sul territorio di Marsico Nuovo. Un cittadino ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine che sono giunte sul posto e hanno avviato tutto l’iter per il brillamento e la rimozione del pericolo. Si tratta di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale rinvenuto all’interno della vegetazione. “Tutto – ha fatto sapere il Sindaco, Massimo Macchia – si è svolto in sicurezza, con la massima discrezione e rapidità. Complimenti ai militari dell’Arma dei Carabinieri, alla Polizia Locale, agli artificieri, ai Vigili del Fuoco e al personale del 118 per la competenza e professionalità mostrata”.

Claudio Buono