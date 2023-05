Compleanni centenari a Paterno, Marsicovetere e Vietri di Potenza. Feste per Rosaria Sangiorgio, Tosca Bernacchi e Felice Manzella

Potentino sempre più terra di centenari. Sono tre gli anziani lucani che in questi giorni festeggiano i 100 anni e più.

Partiamo da Paterno, dove nonna Rosaria Sangiorgio ha compiuto 100 anni. Ha ricevuto la visita del Sindaco, Tania Gioia, e dell’amministrazione comunale, oltre che di tutta la famiglia. Un’anziana arzilla, definita dolcissima, che grazie alla sua lunga esperienza di vita, fatta di sacrifici, lavoro, emigrazione, rappresenta per tutti una fonte di ricchezza inesauribile e un patrimonio, fatto di tradizioni e valori, dal valore inestimabile.

Poi a Marsicovetere, dove nonna Tosca, Tosca Iris Vela Bernacchi è il suo nome completo, ha compiuto oggi 101 anni. E’ molto conosciuta in Val d’Agri, anche perchè tanti anni fa, con il marito Attilio Pellegrini, aprirono i primo sale e tabacchi a Marsicovetere, uno dei primi punti autorizzati a vendere il chinino di Stato durante l’epoca della malaria. Inoltre, era molto amica al compianto Emilio Colombo, il lucano già Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1970, uno dei membri dell’Assemblea Costituente, deceduto dieci anni fa. Spesso Colombo è stato ospite nell’abitazione di nonna Tosca. Ha ricevuto la visita del sindaco, Marco Zipparri, che ha formulato gli auguri di tutta la comunità.

Festa anche a Vietri di Potenza, dove Pasquale Felice Manzella ha compiuto oggi 100 anni. Anche per lui un compleanno particolare, visto che è uno dei pochi lucani reduci di guerra. Il sig. Felice, chiamato da tutti “zio Felice”, nonostante l’età è quasi autonomo ed è molto lucido. E’ nato il 20 maggio 1923 a Vietri di Potenza. Un paio di anni fa è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana dal Presidente Sergio Mattarella. Per lui oggi in Municipio è in programma una cerimonia organizzata dal sindaco, Christian Giordano, e dall’amministrazione comunale.

Auguri a tutti!

Claudio Buono