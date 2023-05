La storia dell’atleta lucano Angelo Panio. Vive da 31 anni grazie al trapianto di rene e ha vinto l’oro alle Olimpiadi

L’atleta di Bernalda ha vinto l’oro nella marcia 5 km alle olimpiadi mondiali per trapiantati che si sono svolti dal 15 al 21 aprile in Australia

Angelo Panio vive da 31 anni grazie al trapianto di rene. Si allena, gareggia e vince grazie alla sua determinazione e al desiderio di farsi portavoce di un importante messaggio: la donazione degli organi è vita. L’atleta di Bernalda, trapiantato due volte di rene – la seconda il 6 maggio del 2009 – è rientrato dai campionati mondiali per trapiantati che si sono svolti dal 15 al 21 aprile a Perth, in Australia, dove ha ottenuto risultati straordinari. Angelo si è aggiudicato la medaglia d’oro nella marcia 5 km, riconfermando così il titolo che aveva conquistato nel 2019 ai campionati mondiali di Newcastle. L’anno prima era diventato campione europeo a Cagliari. Ai campionati in Australia si è anche aggiudicato la medaglia di bronzo negli 800 metri e la medaglia d’argento con la nazionale di calcio a 6 della quale fa parte anche Francesco Fiore, l’altro atleta lucano trapiantato di rene e cuore che ha vinto 2 medaglie di bronzo nel tennis singolo e doppio.

In questa puntata Angelo ci racconta gli allenamenti e la determinazione ma anche il profondo senso di gratitudine verso i suoi due angeli custodi. Ascolta il podcast e scopri i prossimi obiettivi dell’atleta bernaldese.

