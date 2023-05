Ladri in azione a Balvano. Furto in un bar tabacchi in località Guadino

Un nuovo furto è stato messo a segno la scorsa notte a Balvano. Dopo l’episodio registrato nella notte tra l’8 e il 9 maggio scorso in pieno centro in un tabacchino, questa volta i ladri hanno agito fuori dal centro abitato, in località Gaudino, dove un impianto di carburanti ospita anche un tabacchino e bar. Entrati all’interno in piena notte, i ladri sono riusciti ad asportare sigarette e materiale di valore. Facendo poi perdere ogni traccia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Episodio simile l’altra notte ad Atena Lucana, dove i ladri hanno colpito in un bar e un tabacchino dopo aver sfondato un muro. Pare che si tratti di una banda specializzata in questo tipo di colpi che sta operando sul territorio.

Avviate le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Potenza e della Stazione di Balvano.

Claudio Buono