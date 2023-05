“Turchi, nel vento di una storia”. A Potenza la mostra a cielo aperto di Rosario Claps

La città di Potenza celebra la sua storica parata dei turchi attraverso l’arte, con un suggestivo racconto ad immagini del fotografo Rosario Claps

Uno storytelling visivo che narra i volti, i costumi, le emozioni e la storia di una delle manifestazioni storiche più belle d’Italia, fatto di scatti mozzafiato suddivisi in 14 gigantografie 6×3, 50 manifesti 70×100, 50 manifesti 100×140, visibili fino al 31 maggio lungo le vie della città. “Spero di riuscire a raccontare, attraverso il mio obiettivo, le suggestioni che vive la città di Potenza durante questa manifestazione collettiva, fatta di rievocazioni che affondano le proprie radici tra storia e leggenda, folklore e devozione” racconta Rosario Claps, che aggiunge – “I miei più sentiti ringraziamenti, per questo riconoscimento professionale e per questa grande opportunità, vanno all’Assessorato alla Cultura di Potenza e all’assessora Stefania D’Ottavio e a tutto il suo staff, che hanno permesso la realizzazione della mostra”.

Rosario Clap si racconta ancora, e qui l’emozione è palpabile – “Motivo di orgoglio è aver coprodotto questa mostra con mia figlia Shabnam Claps, giovanissima fotografa appena diciottenne ma con un immenso talento da esprimere. Un ringraziamento va anche a Rocco Becce, che ha collaborato nelle fasi di post produzione grafica”. Rosario Claps è fotografo professionista storico della parata, autore del libro “Basilicata 131” e depositario di un archivio fotografico di oltre un milione di immagini della Basilicata, nonché artista poliedrico, cantante e armonicista da 30 anni nella band “Blue Cat Blues”; ad oggi ricopre anche il ruolo di responsabile produzione e casting per Sirio Studios, casa di produzione cinematografica di Potenza, con cui ha partecipato alla realizzazione del film “Il Meglio di te” con Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta, che verrà presentato il 19 maggio al Festival di Cannes.