Nuova tappa in Basilicata del truck della Polizia Postale. Domani appuntamento a Lagonegro

Ancora una tappa in Basilicata del truck della Polizia Postale

Domani 9 maggio 2023 dalle ore 9.00 il mezzo, infatti, sosterà a Lagonegro in Piazza San Giuseppe per incontrare studenti, insegnanti, famiglie, nell’ambito della campagna educativa itinerante della Polizia di Stato “Una vita da Social”, volta ad informare, sensibilizzare e prevenire i rischi e i pericoli della rete.

Ad accogliere i visitatori saranno presenti non solo personale della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Potenza ma anche operatori della Polizia Stradale che realizzeranno momenti formativi sul tema educativo “In strada come in Rete”.