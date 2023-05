Potenza, truffa del falso incidente ai danni di un’anziana. La Polizia arresta due truffatori campani

La Polizia di Stato ha arrestato due individui per il reato di truffa in danno di una persona anziana. Nei giorni scorsi, a Potenza, una signora di 92 anni veniva contattata telefonicamente da alcuni soggetti, i quali le comunicavano che il figlio aveva provocato un incidente stradale e le chiedevano del denaro che sarebbe servito per pagare un avvocato. La donna, preoccupata, consegnava immediatamente alle persone che nel frattempo erano giunte presso la propria abitazione circa euro 1000, nonché alcuni oggetti in oro. La signora dopo poco, resasi conto della truffa, richiedeva l’intervento della Polizia di Stato. A seguito di un’articolata ed immediata attività investigativa, gli operatori riuscivano ad individuare i due autori della truffa – campani – e a recuperare integralmente la refurtiva. Tale risultato è stato raggiunto grazie all’attività sinergica del personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine di Potenza, impegnati nell’attività di contrasto al fenomeno delle truffe in danno agli anziani. Alla luce dei gravi fatti, i due individui venivano arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotti presso la locale Casa Circondariale.