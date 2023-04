La Basilicata baciata dalla dea bendata. A Matera vinti 5 milioni di euro al Maxi Miliardario

La dea bendata bacia la Basilicata, dov’è stata registrata una vincita milionaria. Infatti, grazie a un gratta e vinci da 20 euro, sono stati vinti 5 milioni di euro. La vincita è avvenuta presso la stazione di servizio “La sosta caffè”, un motel e tavola calda del sig. Vincenzo Fiore, situata sulla Strada Statale 99 Altamura-Matera. All’attività commerciale l’ufficialità è arrivata nella giornata del 27 aprile, quando una telefonata è stata ricevuta dagli uffici del Monopolio di Stato, che informava della vendita di un tagliando del “Maxi Miliardario” da 20 euro, con vincita di 5 milioni di euro. Una vincita molto rara, visto che i 5 milioni di euro, massima vincita, sono in un biglietto su oltre 9 milioni.

E’ ovvio che l’invito per tutti è quello di giocare in modo responsabile, anche perchè vincite come queste – lo testimoniano i numeri – sono più che rare.

Claudio Buono