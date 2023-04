Elezioni amministrative in Basilicata. Il Consiglio di Stato riammette le liste di Iannibelli e Locuoco a Lagonegro e Tricarico

Riammesse due liste per le elezioni amministrative in Basilicata, che riguardano Lagonegro e Tricarico. La decisione è stata assunta dal Consiglio di Stato nella giornata di ieri. Ricordiamo che a Lagonegro sono state presentate quattro liste, di queste due ricusate dalla Commissione Elettorale Circondariale, quella presentata da Concetta Iannibelli e Antonio Gaetano Carmine Brigante. Di queste due, dopo un ricorso al Tar, lo stesso aveva confermato l’esclusione. Ma il ricorso da parte di una delle due liste ricusate, quella della Iannibelli, è stato accolto dal Consiglio di Stato, che ha quindi ribaltato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale e riammesso la lista. Sono quindi tre le liste in corsa a Lagonegro: oltre a Iannibelli, anche quella di Maria Di Lascio e Salvatore Falabella.

Torna il testa a testa a Tricarico, nel materano, dove era stata esclusa la lista di Pancrazio Locuoco. Anche in questo caso, dopo un primo pronunciamento del Tar, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione riammettendo la lista, che sfiderà quella di Paolo Paradiso.

Claudio Buono