Tutti i consigli più utili per iniziare una partita a Baccarat    

Giocare a Baccarat, facile o difficile? Non così semplice, ma assolutamente affascinante. Per farlo però è necessario sapere tutte le regole nonché le tipologie di scommesse disponibili diventano il fattore chiave per partite di successo. Anche il Baccarat, come un po’ tutti i giochi carte, ha una consistente componente dovuta alla fortuna, ma se si imposta una buona tattica e se si dispone di una buona memoria si può dare una bella mano alla fortuna e dunque avere una strada più in discesa verso la vittoria! Sono molteplici le metodologie per avvicinarsi al meglio a questo gioco, così come numerose sono le strategie adottabili per avvicinare in maniera concreta la possibilità di vincita.

Prima di tutto però è necessario conoscere bene le regole, le scommesse e i payout, passaggi fondamentali esistendo numerose varianti di baccarat gioco e quindi il sistema vincente cambia in base alla specialità prescelta. La prima mossa dunque è proprio la ‘scelta’ e questo possiamo farlo sondando le versioni demo che quasi tutti i casinò online propongono e dove puoi fare vari tentativi così da approfondire e scegliere la versione più adatta. Fatto questo passo occorre definire un proprio budget, ma anche il tempo che si ha a disposizione perché è facile lasciarsi trasportare.

Ora è arrivato il momento di sottolineare alcune delle strategie più popolari e consolidate, che però, va sempre ricordato, non garantiscono la vittoria, ma sicuramente aiutano molto. I sistemi di gioco più utilizzati sono almeno dieci e cercheremo di descriverli in maniera sintetica ma particolarmente dettagliata.

La scommessa unilaterale (o one-sided) È probabilmente la strategia più popolare e anche piuttosto semplice: prevede che un giocatore scommetta su ‘un lato’ del tavolo, stabilendo se sarà il banco a vincere oppure il giocatore che lo sfida. La strategia verte sulla bravura dello scommettitore di oltrepassare le fasi di pareggio e capire chi ne uscirà vincente.

Rompere il doppio Altra modalità particolarmente popolare. Prevede che il giocatore si concentri esclusivamente su un pattern di gioco, mantenendo dunque fede alle prime intenzioni.

Il sistema Martingale, o Martingala Conosciuto anche come Martingala, è semplice e funzionale: dopo ogni scommessa persa, raddoppi la puntata. L’espediente riferito al Baccarat è dare credito a questa strategia scommettendo solo sul giocatore, anche in virtù del fatto che paga più rispetto al banco. Nella vita di tutti i giorni la martingala è un accessorio per l’abbigliamento .

Contare le carte ‘Riservato’ a chi ha buona memoria… Non è però immediato come magari accade nel blackjack, pur essendo considerato da qualche esperto come uno dei sistemi migliori, soprattutto se si assegna un valore ai gruppi di carte: a questo punto è sufficiente ricordarsi quante ne sono rimaste nel mazzo, focalizzando il tutto su basso o alto valore.

Trend switch combat In questo caso di procede con il cambiare schema o ‘tendenza’ come viene definita in questa particolare specialità. Praticamente quando si è puntato un paio di volte e magari perso consecutivamente, invece di restare un attimo in stand-by, si passa a una scommessa diversa.

Baccarat strategia 1-3-2-4 Sembra uno schema calcistico , anche se elencato al contrario, in realtà anche questa viene rappresentata come un’ottima metodologia, in particolare per una buona gestione delle somme piazzate. La sequenza numerica non è altro che aumentare l’importo giocato ogni volta che si vince una scommessa.

Il sistema Labouchere Prevede la creazione di una stringa numerica prevedendo il profitto che vogliamo. Stabilita la serie di numeri, si comincia scommettendo il primo e l’ultimo numero. Se producono vittoria si eliminano, in caso contrario si aggiungono entrambi alla fine della stringa. Quando arriviamo al termine della stringa, dovremmo aver vinto la somma stabilita.

La strategia Fibonacci Molto somigliante al sistema Martingale, con qualche differenza sostanziale. Dovremo aumentare la puntata in caso di perdita seguendo lo schema dove il valore dei numeri viene dato dalla somma dei due precedenti.

Il sistema Paroli Decisamente contrario proprio al Martingale, visto che occorrerà sfruttare una serie di vittorie consecutive. Se ti aggiudichi una vincita da 2 euro, a seguire se ne dovrebbero puntare 4.

In conclusione, possiamo definire il baccarat particolare, dove ruotano un discreto numero di strategie e sistemi studiati per provare a massimizzare le vincite. Importante però, anzi, fondamentale, essere preparati e conoscitori delle regole, solo così, studiando con pazienza le varie tipologie di strategia, riusciremo a divertirci e dunque anche a portare a casa qualche buona vincita!