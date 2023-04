Francesca Albano, studentessa del Classico di Potenza, vince a Napoli uno dei più prestigiosi concorsi di filosofia per le scuole superiori

Francesca Albano, alunna della classe 2B del liceo classico “Quinto Orazio Flacco” di Potenza ha vinto il primo premio al Certame Vichiano, a Napoli, uno dei più prestigiosi concorsi di filosofia per le scuole superiori. Cerimonia di premiazione da poco conclusasi presso l’Istituto di studi filosofici. Alla rappresentanza della classe 2B, composta dagli alunni Francesca Albano, Michele Arcieri e Maria Pia Petrosino, anche il premio per la categoria multimediale.

Francesca è una giovane studentessa lucana, di 17 anni, che vive a Vaglio di Basilicata. Viene definita come una “delle menti più brillanti con cui ho avuto modo di confrontarmi nei miei anni di insegnamento”, dice il suo ex docente Carmine Cassino su Facebook. “Una coscienza di grande spessore formatasi non a Roma o Milano, ma in una delle aree interne del nostro Sud, in una delle terre dell’osso. Una grande emozione per tutta la comunità scolastica. Perdonerete l’enfasi ma nel nostro umile e bistrattato lavoro viviamo anche per momenti come questo”.