Elezioni, sono due le liste escluse a Lagonegro. Sarà sfida tra Di Lascio e Falabella

Sono due le liste ricusate e attualmente fuori dalla competizione elettorale a Lagonegro. A quella di Concetta Iannibelli, si aggiunge anche “Cantiere Lagonegro”, che vedeva come candidato sindaco Antonio Gaetano Carmine Brigante. Da sfida a quattro, a Lagonegro al momento data testa a testa tra Maria Di Lascio e Salvatore Falabella: sono le due liste approvate. La Commissione Elettorale Circondariale ha ricusato solo quelle di Iannibelli e Brigante.

Questa la motivazione della ricusazione della lista di Brigante: “Preso atto della nota prot. 6982 del Segretario Comunale, dalla quale si evince che il ritardo – di presentazione della lista, ndr – non sia imputabile all’Ente bensì ai presentatori della lista ritiene di ricusare la stessa per inosservanza del termine perentorio sancito dall’art. 32 del DPR n. 570/1960, anche in considerazione dell’orientamento giurisprudenziale. L’ammissione della lista tardivamente presentata può essere disposta quando lo scostamento di orario è minimo e non ascrivibile agli interessati”. Così come per Iannibelli, anche il gruppo capeggiato da Brigante ha tre giorni di tempo per proporre ricorso al TAR Basilicata e sperare quindi nella riammissione.

Claudio Buono