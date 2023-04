Potenza, il Basento ricoperto da metri di schiuma. Presunto sversamento di sostanze acide

Che qualcosa non andava per il verso giusto si è capito subito dalla vistosa ed esagerata schiuma presente nel fiume Basento, a Potenza, nei pressi di via del Gallitello e in altre aree della città. E pare che sia proprio una sostanza acida ad aver provocato tutto ciò nelle acque del fiume. Schiuma anche di qualche metto che ha indignato i cittadini potentini, che hanno subito denunciato il fatto. Sul posto Vigili del Fuoco e personale dell’Arpab. Intervenuti anche i Carabinieri Forestali, che avrebbero già individuato il punto dello svernamento, che si troverebbe nei pressi dell’area industriale di Tito Scalo. Si tratterebbe, come detto, di una sostanza acida proveniente da qualche prodotto che quasi certamente è stato sversato in acqua. Indagini sono state avviate per risalire agli autori di tale svernamento.

Claudio Buono