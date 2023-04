Basilicata, da Agromonte di Latronico un nuovo centenario. Spegne le 100 candeline zio Giuseppe Orofino

Ancora un centenario in Basilicata, terra che fa registrare ormai ogni settimana un nuovo compleanno a tre cifre. A spegnere le 100 candeline è stato alla vigilia di Pasqua Giuseppe Orofino, che abita nella frazione di Agromonte Mileo di Latronico. Tre figli, di cui uno in vita, è nonno Giuseppe, chiamato da tutti “Zi Peppin”, è stato festeggiato dai suoi familiari e da conoscenti, che lo hanno raggiunto nella sua abitazione. Spesso e volentieri, nonostante l’età, non manca di uscire e prendere il caffè al bar, e fare una chiacchiera con i suoi concittadini.

A lui i migliori auguri da Melandro News!

Claudio Buono