‘Scordato’, il nuovo film di Rocco Papaleo girato in Basilicata. Conto alla rovescia: al cinema dal 13 aprile

Si apre con il brano di Giorgia, “Tu sei una parte di me”, il trailer di Scordato, il nuovo film scritto e diretto dall’attore e regista lucano Rocco Papaleo, “Scordato”. Un film lui interpretato insieme alla cantautrice Giorgia e ad altri attori. Il film, con grande successo, è stato presentato in anteprima a Bari alla kermesse “ItaliaFilmFest” della quattordicesima edizione del Bif&st, al Teatro Piccinni. Il film – nei cinema dal prossimo 13 aprile – vede la partecipazione di Rocco Papaleo, Giorgia, Simone Corbisiero, Angela Curri, Anna Ferraioli Ravel, Manola Rotunno, Eugenia Tamburri, Marco Trotta, Antonio Petrocelli, Giuseppe Ragone, Elisa Gallo, Iacopo Velardi e Jerry Potenza. Quest’ultimo, altro lucano doc (di Vietri di Potenza) è un attore e comico, già protagonista di film importanti come Il Ciclone, Natale a Cuba, I Laureati, Il Pesce Innamorato e tanti altri film.

Prodotto da Indiana Production, Less Is More Produzioni e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, è stato girato in Basilicata, tra Lauria e Maratea. C’è anche una breve sosta a Salerno. Si tratta del film che segna il ritorno del lucano doc Rocco Papaleo da registra, dopo il grande successo di “Basilicata Coast to Coast” e altri come “Una piccola impresa meridionale” e “Onda su Onda”.

Nel film viene narrata la vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena, cambia quando incontra Olga, un’affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura “emotiva” e gli chiede di portarle una sua foto da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L’insolita richiesta spingerà Orlando a mettersi in viaggio e a rivivere quasi come uno spettatore gli eventi della sua vita che lo hanno reso l’uomo solitario e “contratto” che è oggi. Un film che sta suscitando grande interesse anche sul maxi schermo, con l’interesse di programmi di punta della Rai, come “Domenica In” che ha dedicato ampio spazio.

Claudio Buono

GUARDA IL TRAILER UFFICIALE QUI SOTTO OPPURE CLICCANDO QUI