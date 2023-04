La lucanità negli oggetti “Le4uadre”. L’estro di Damiana Spoto che si ispira ai paesaggi lucani

Stampe di boschi, della discesa della lupa potentina in città, della timidezza delle chiome realizzata in occasione del G20: sono alcune delle grafiche ispirate ai paesaggi lucani ideate dall’estro di Damiana Spoto ideatrice del brand

Non semplici accessori femminili, come una stola o una borsa, ma viaggi vertiginosi dentro il colore, visioni di alberi, fondali marini, progressioni geometriche che si fondono e si scontrano in modo netto, senza sfumature. Stampe che si ispirano alla magia intrinseca dei boschi lucani, delle sue pietre, del cielo azzurro e luminoso, dell’acqua. Damiana Spoto, artista siciliana d’adozione lucana che nella città dei Sassi ha aperto un atelier, ideatrice del brand “Le4uadre”, prova a raccontare questa lucanità. Durante la pandemia ha scarpinato nei boschi potentini con le guide Cai, alla scoperta di segreti nascosti da far conoscere perché la sua mission è “rendere visibile il bello”. Nasce così la stampa della timidezza delle chiome, fenomeno boschivo, premiata dalla Farnesina come regalo istituzionale in occasione del G20 ospitato a Matera nel 2021 o la stampa della lupa affamata che scende in città, a Potenza, per allattare i suoi cuccioli. Oltre all’armonia dei colori, la designer siciliana sperimenta fibre tessili naturali come il lanital ricavato dalla caseina del latte che fu inventato dall’ingegner Ferretti nel 1935, ecologico e adatto ai bambini, ma anche pelle d’arancia e fibra d’ortica.

