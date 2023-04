Gestione dei rifiuti e meccanizzazione della raccolta differenziata. Finanziati 16 milioni di € per 31 Comuni lucani

“Il PNRR prevede investimenti che mirano a migliorare la gestione dei rifiuti attraverso la meccanizzazione della raccolta differenziata e la creazione di ulteriori strutture di trattamento dei rifiuti stessi, anche al fine di ridurre il numero di infrazioni europee aperte contro l’Italia e le importanti disparità regionali nei tassi di raccolta differenziata”. È quanto comunica l’assessore regionale all’Ambiente ed energia, Cosimo Latronico. “Nell’ambito dell’Avviso denominato ‘Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani’ – aggiunge – c’è stata una regia unica da parte di EGRIB che, con le risorse del fondo di rotazione regionale, ha fornito alle amministrazioni comunali una importante consulenza per la redazione delle proposte progettuali. Ad oggi risultano finanziati 31 interventi su 29 Comuni per un importo complessivo di 15.855.505,86 euro. Inoltre, a seguito del rifinanziamento della misura, probabilmente altri Comuni potranno beneficiare di queste risorse”.

Questi i Comuni che hanno ottenuto il finanziamento: Matera 307.413,77 €, Lauria, 955.955,07 €, Rionero in Vulture 756.685,95 €, Abriola 101.982,00 €, Rapone 973.141,29 €, Rapolla 478.847,09 €, Sant’Arcangelo 870.689,78 €, Roccanova 253.345,87 €, Latronico 680.452,00 €, Episcopia 242.434,00 €, Castelmezzano 108.378,52 €, Ruvo del Monte 67.363,40 €, Ferrandina 558.780,83 €, Tricarico 352.563,50 €, Avigliano 889.136,00 €, San Fele 134.128,80 €, Rivello 380.924,46 €, Lagonegro 560.348,80 €, Castronuovo Sant’Andrea 167.309,00 €, Potenza 964.022,00 €, Melfi 986.394,00 €, Potenza 979.488,00 €, Nemoli 314.260,75 €, Policoro 949.009,88 €, Calvello 134.289,56 €, Potenza 942.848,00 €, Savoia di Lucania 583.862,00 €, Gallicchio 134.349,00 €, Marsicovetere 263.105,61 €, Muro Lucano 281.658,09 € e Filiano 482.338,84 €. Per un totale di circa 16 milioni di euro.

Per tanti altri Comuni lucani in Ministero ha ammesso i progetti (come Ruoti, Brindisi di Montagna, Palazzo San Gervasio, Vietri di Potenza, Sant’Angelo Le Fratte, Albano di Lucania, San Mauro Forte e tanti altri), ma non sono stati finanziati per esaurimento delle somme a disposizione, con la voce “esaurito plafond”. Non è escluso che vengano inseriti ulteriori fondi per far rientrare anche altri Comuni.

Claudio Buono