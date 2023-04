Nuovi esami sul corpo del dott. Pucillo. La Procura dissequestra la salma: programmato il funerale

È stata dissequestrata oggi la salma del dott. Lorenzo Pucillo, il medico di Pescopagano ucciso nella mattinata del 21 marzo nella sua masseria in località Cucumiello. Lo ha disposto oggi la Procura di Potenza che indaga sul caso. Prima del dissequestro, la Procura ha ordinato di effettuare sul corpo nuovi esami, come quello della ricerca di tracce per ricostruire il dna dell’assassino e confrontarlo con eventuali sospettati. Ulteriori esami necessari vista la complessità delle indagini e i problemi riscontrati nel trovare tracce e prove utili ai fini dell’individuazione del responsabile.

La salma è ora a disposizione dei familiari, che hanno provveduto a organizzare l’ultimo saluto che si terrà a Pescopagano mercoledì 4 aprile alle ore 15:30 nella chiesa di San Giovanni. Al cimitero, poi, le condoglianze che saranno tramutare in un breve cenno di saluto.

Claudio Buono