[VIDEO] Tre i furti messi a segno a Baragiano. Ladri fuori strada a Vietri di Potenza: recuperato mezzo e refurtiva per migliaia di euro

Sono almeno tre i furti messi a segno la scorsa notte a Baragiano paese, a poche decine di metri dall’abitato, in via Francioso. E’ questo l’aggiornamento a seguito della notizia pubblicata all’alba (disponibile cliccando qui). Ad essere prese di mira tre abitazioni con le relative pertinenze, tra cui alcuni depositi di un’azienda che si occupa di pitturazione e opera nel settore edile. Tutte abitazioni vicine, dove i proprietari, in piena notte, non si sono accorti della presenza dei ladri. Fatto insolito in zona, dal momento che da tempo, sul territorio baragianese e in particolare in paese, non si registravano eventi simili. Gli ultimi nelle vicinanze, in ordine di tempo, a Picerno fino a due settimane fa, con l’individuazione e il foglio di via nei confronti di tre albanesi provenienti dalla Campania. La stessa provenienza dei ladri che stanotte hanno colpito a Baragiano. Hanno raggiunto via Francioso con un mezzo – presumibilmente tramite il raccordo Sicignano-Potenza – e una volta sul posto, hanno aperto la porta scorrevole di un garage e sono riusciti a mettere in moto un camioncino, praticamente nuovo. Qui all’interno, in diverse stanze, sono riusciti ad asportare materiale di vario genere, anche costoso. Una motozappa, decespugliatore, attrezzi per agricoltura e tanto altro. Il tutto, caricato sul camioncino. Poi si sono spostati negli altri depositi delle altre due abitazioni ed hanno asportato un gruppo elettrogeno e una impastatrice, oltre a un compressore nella terza abitazione.

Poi la fuga da Baragiano paese in direzione del territorio campano. Non del tutto sprovveduti i ladri, che, sapendo della presenza costante della Polizia Stradale sul tratto che dal primo svincolo di Vietri di Potenza porta a Buccino e Sicignano degli Alburni, hanno pensato di fare strade interne, attraverso la Strada Provinciale 94 e, probabilmente, passare poi nell’abitato vietrese. Ma la loro fuga si è conclusa in contrada Pietrastretta, in una curva della SP 94. In discesa, prima hanno sbattuto con il mezzo contro il guardrail e quasi certamente, nel tentativo di raddrizzare il camioncino, sono andati a finire fuori strada nella vegetazione, con il mezzo che non è riuscito a riprendere la marcia. I ladri, così, hanno abbandonato la zona, forse salendo a bordo di un auto che era con loro durante la fuga. Sarebbero almeno quattro i ladri, dal momento che – come raccontano i proprietari delle abitazioni – non sarà stato affatto semplice caricare un compressore così pesante. Lo stesso che nella curva avrebbe portato fuori strada i ladri.

Alcuni automobilisti di passaggio lungo la SP 94 hanno subito notato la scena, con il mezzo ancora con i fari accesi, verso le ore 5 di stamattina, e hanno allertato il 112. Prontamente sul posto è giunta una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Potenza, che ha avviato delle ricerche senza trovare nessuno nei paraggi. A seguito degli accertamenti del caso, hanno allertato il proprietario del mezzo per gli adempimenti del caso e procedere poi alla consegna della refurtiva asportata da tre abitazioni. A bordo dell’altro mezzo utilizzato per la fuga, anche altri attrezzi come avvitatori e trapani che non c’erano sul mezzo. La refurtiva recuperata ammonta a diverse migliaia di euro.

Claudio Buono

