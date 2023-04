Furti nel Potentino. Ladri si schiantano in una curva a Vietri di Potenza dopo i colpi messi a segno a Baragiano

Ancora ladri in azione nel Marmo Melandro. Questa volta i furti hanno riguardato il territorio di Baragiano, dove nelle scorse ore una banda di ladri è riuscita ad asportare un camioncino, un Fiat, di proprietà di una impresa di pitturazione, e a caricare refurtiva di vario genere per migliaia di euro, presumibilmente dopo aver messo a segno diversi furti. I ladri però, nel fare ritorno verso la loro “base”, direzione Campania, si sono schiantati prima contro il guardrail e poi contro la vegetazione a Vietri di Potenza, in contrada Pietrastretta, lungo la Strada Provinciale 94, per poi far perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Potenza, verso le ore 5, che hanno fatto controlli nell’area per provare a individuare i ladri, sicuramente fuggiti via. Allertato il proprietario del mezzo per il ritiro dello stesso. Sul mezzo c’erano numerose attrezzature: impastatrice, decespugliatore, attrezzature per agricoltura, una motozappa, un compressore e tanto altro. Il mezzo ha subito danni importanti nell’impatto. Carabinieri sul posto per ricostruire l’accaduto e risalire anche ai legittimi proprietari della refurtiva.

Claudio Buono