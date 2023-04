Tragedia nel Potentino. Si ribalta trattore a Calvera, perde la vita un uomo

Non ce l’ha fatta l’uomo di 65 anni che nel pomeriggio di ieri 31 marzo è stato travolto dal suo trattore dopo che si è ribaltato. È sotto shock la comunità di Calvera, centro del Potentino, dove ha perso la vita un 65enne. Il tragico incidente è avvenuto in contrada Cisullo. L’uomo stava lavorando in un terreno, quando – per cause in fase di accertamento – il mezzo si è ribaltato, uccidendolo praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, anche con una eliambulanza. Ma quest’ultimi non hanno putirò altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. L’uomo era sposato, con due figli ed era nonno. Laborava per una impresa edile del territorio.

Claudio Buono