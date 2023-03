“Un efferato omicidio a Pescopagano”. La Procura di Potenza chiede collaborazione alla comunità per individuare l’assassino

Resta ancora avvolta nel mistero e senza colpevoli la morte del dott. Lorenzo Pucillo a Pescopagano. La Procura di Potenza parla di un “efferato omicidio” e fa appello alla comunità di collaborare, e far sapere se qualcuno sa qualcosa rispetto alle ultime ore di vita del dott. Pucillo e in particolare se qualcuno ha visto o notato qualcosa dalle ore 6 di martedì scorso, dalla mattinata, nell’area dov’è stato trovato il corpo dell’uomo, zona isolata distante dal centro abitato. Si chiede inoltre alla comunità di far sapere eventuali persone che sarebbero state notate armate o comunque nei paraggi dell’accaduto.

Ad annunciarlo è stato il procuratore capo della Procura di Potenza, Francesco Curcio, che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa. Ricordiamo che il corpo del dott. Lorenzo Pucillo è stato ritrovato privo di vita a Pescopagano in un terreno, in località Bosco Le Rose. Il corpo venne ritrovato di mattina dopo che un vicino aveva notato qualcosa di strano nei pressi di un cespuglio. Inizialmente si pensava a un decesso causato dal colpo ricevuto da un animale, un bovino. È stata poi l’autopsia a dare ulteriori indicazioni, con la scoperta di colpi di arma da fuoco sul corpo, all’altezza del torace.

Pucillo, 70 anni, medico, era anche responsabile sanitario dell’AZ Picerno, club di Serie C, che lo ha ricordato sabato pomeriggio prima della partita con la Gelbison. Persona stimata per la sua bravura e per le sue doti professionali, oltre che per la sua sempre pronta disponibilità.

Claudio Buono