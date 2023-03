Guasto all’aereo e atterraggio di emergenza a Maiorca. A bordo anche docenti e personale di una scuola del Potentino

Attimi di paura si sono vissuti su un aereo partito da Roma e diretto in Spagna, con a bordo anche docenti e personale di un istituto scolastico del Potentino, di Senise. L’aereo, diretto in Spagna e poi con una coincidenza per raggiungere il Messico, ha subito un guasto in volo e così il comandante è stato costretto, con estrema urgenza, ad atterrare a Maiorca. A bordo sei docenti e una collaboratrice scolastica dell’IC “Nicola Sole” di Senise, tutti impegnati – come racconta basilicatanotizie.net – in un progetto Erasmus in Portogallo. Problemi meccanici alla base dell’atterraggio di emergenza. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito, tutti i passeggeri illesi.

Sull’aereo c’era anche Guillermo Ochoa, portiere della Salernitana e della nazionale di calcio del Messico, diretto a Città del Messico. Che, passata la paura, a Maiorca si è concesso a fare alcune foto con gli studenti e con alcuni sportivi che lo hanno riconosciuto. Sul suo profilo Instagram, lo stesso Ochoa ha definito “eroe senza mantello” il comandante dell’aereo, che grazie alla sua bravura e prontezza, oltre che professionalità, ha evitato una tragedia.

Claudio Buono