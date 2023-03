Vincenzo Viggiano, un giovane lucano che entra a far parte dell’importante “Accademia del tiro a volo acrobatico”

Continuano i lucani a distinguersi per la loro bravura e per le loro abilità. In ultimo, oggi raccontiamo di Vincenzo Viggiano, giovane di 24 anni, di Stigliano nel materano, che da pochi giorni è entrato a far parte di una esclusiva accademia, quella del tiro a volo acrobatico, affiancando il più grande sportivo del settore Raniero Testa, che detiene 17 record mondiali in questo sport. L’ingresso in questa accademia per Viggiano è arrivato grazie a risultati importanti e a un duro e costante allenamento.

“Sono felice – ha dichiarato Viggiano – di poter dire finalmente che sono entrato a far parte dell’ accademia più ambita del tiro a volo acrobatico, con un maestro d’ eccellenza, Raniero Testa. Armato di costanza, pazienza, forza e tanta perseveranza e tenacia, spero di raggiungere presto i miei obiettivi, con il massimo dei risultati”.

Claudio Buono