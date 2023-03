È ancora un super Domenico Acerenza. In Israele è medaglia di argento

Ancora uno straordinario Domenico Acerenza. Stamattina, in Israele, medaglia d’argento per il nuotatore di Sasso di Castalda, nella 10 km in acque libere della manifestazione internazionale “Len Open Water Cup”. Nelle acque di Eilat, si è posizionato alle spalle del francese Marc-Antoine Olivier, risultando il primo tra gli italiani con il tempo di 1:47:58.5. A precederlo il tempo di 1:47:56.2 del francese. Terzo posto per l’altro italiano Marcello Guidi, settimo Gregorio Paltrinieri. La manifestazione apre la stazione del nuoto 2023.

Italia del nuoto quasi al completo in Israele, con Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto), Domenico Acerenza e Andrea Manzi (Fiamme Oro/CC Napoli), Dario Verani (Esercito/Livorno Acquatics), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi), Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro/CC Napoli), Arianna Bridi (Esercito/Trento Nuoto) e Barbara Pozzobon (Fiamme Oro/Hydros). Per Acerenza un risultato straordinario, visto che in gara in questa tappa ci sono stati dei specialisti mondiali. La gara che ha visto Acerenza salire sul secondo gradino del podio, ha portato completamento di sei giri del percorso di 1666 metri.

Claudio Buono